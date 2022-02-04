«Справился!» Кондратюк оценил свой прокат на Олимпиаде-2022

Российский фигурист Марк Кондратюк высказался о своем прокате на командном турнире по фигурному катанию Олимпийских игр-2022.

«Как описать случившееся одним словом? Справился! Как и всегда, было волнительно. Но когда ты не загоняешься, что это ОИ, намного легче. Если думаешь, что это обычный старт, то морально лучше.

Но если ты себя настраиваешь, ты не убираешь все волнение. Только проценты снижаешь. Наверное, не все идеально, но я исполнил. Волнения было чуть больше, чем на ЧМ. Если честно, думал, что зрителей вообще не будет, готовился к этому. Но меня это обрадовало", — сказал Кондратюк.

Кондратюк без грубых ошибок исполнил короткую программу в командном турнире и получил 95,81 балла.