Спортивный юрист Артем Пацев объяснил, почему невозможен автоматический отбор золотой медали у России в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине.

«Автоматическое аннулирование результата команды подразумевается только в том случае, если положительная проба взята в период данного соревнования, — цитиррует Пацева Чемпионат. — Если речь идет о пробе до Олимпиады, как в нашем случае, то автоматическое аннулирование уже не попадает под данный случай. А дальше вариантов развития событий так много, что о них нет смысла говорить».

Сегодня, 9 февраля, портал Inside The Games сообщил, что церемония награждения по итогам командного турнира была отложена из-за неожиданно возникшей проблемы с допинг-тестом у спортсмена из России.

Сборная России по фигурному катанию выиграла золото Игр в Пекине в командном первенстве. За сборную России выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева (оба — одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы).