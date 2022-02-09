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Сегодня, 12:55

«Автоматическое аннулирование золота не попадает под данный случай». Спортивный юрист Пацев — о допинг-пробе российского фигуриста

Спортивный юрист заявил, что автоматическое аннулирование победы российских фигуристов на Олимпиаде невозможно
Роман Шишов
Корреспондент

Спортивный юрист Артем Пацев объяснил, почему невозможен автоматический отбор золотой медали у России в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине.

«Автоматическое аннулирование результата команды подразумевается только в том случае, если положительная проба взята в период данного соревнования, — цитиррует Пацева Чемпионат. — Если речь идет о пробе до Олимпиады, как в нашем случае, то автоматическое аннулирование уже не попадает под данный случай. А дальше вариантов развития событий так много, что о них нет смысла говорить».

Сегодня, 9 февраля, портал Inside The Games сообщил, что церемония награждения по итогам командного турнира была отложена из-за неожиданно возникшей проблемы с допинг-тестом у спортсмена из России.

Сборная России по фигурному катанию выиграла золото Игр в Пекине в командном первенстве. За сборную России выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева (оба — одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы).

Источник: https://www.championat.com/olympicwinter/news-4603837-yurist-obyasnil-pochemu-nevozmozhen-avtomaticheskij-otbor-zolota-u-rossii-v-komandnike.html
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