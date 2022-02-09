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Сегодня, 18:44

Спортивный юрист: «У МОК нет полномочий дисквалифицировать или что-то определять, если проба бралась не в период Олимпийских игр»

Артем Бухаев
Корреспондент

Спортивный юрист Артем Пацев в разговоре с «СЭ» объяснил, как работают международные правила о допинге для 15-летней Камилы Валиевой.

«Валиева несовершеннолетняя? Все положения о допинге действуют, — сказал Пацев «СЭ». —  Вопрос только в том, каким образом назначается наказание. Это зависит от того, когда вещество было обнаружено и какое именно. С несовершеннолетними со стороны международных правил более лояльный подход. Если брать крупными мазками, то в целом, он такой же, как и у других спортсменов. Мягкий, но не отменен вообще.

Очень много факторов, которые влияют на наказание. Проба в рамках Олимпиады или нет, что за вещество обнаружено, какая категория из запрещенного списка. У МОК нет полномочий дисквалифицировать или что-то определять, если проба бралась не в период Олимпийских игр. Давайте дождемся официальной информации".

Отметим, сегодня, 9 февраля, 15-летняя спортсменка пропустила тренировку вместе Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. Сообщалось, что фигуристы не пошли на занятие из-за сообщений о проблеме с допинг-тестом одного из фигуристов, который принимал участие в командном турнире.

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
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