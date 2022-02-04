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Сегодня, 19:26

Сотникова — о выступлении Кондратюка: «Не дышала»

Сотникова оценила выступление Кондратюка в командном турнире Олимпиады-2022
Екатерина Савостина
Корреспондент
Сторис Аделины Сотниковой.
Фото Instagram

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова прокомментировала выступление Марка Кондратюка в короткой программе в командном турнире Олимпиады-2022.

«Я не дышала», — написала Сотникова в сторис Instagram.

Сторис Аделины Сотниковой. Фото Instagram
Сторис Аделины Сотниковой.
Фото Instagram

Кондратюк не допустил ошибок в прокате короткой программы, получил 95,81 балла и занял третье место. Таким образом, он принес сборной России 8 очков в командном турнире.

Фигурное катание
Аделина Сотникова
Марк Кондратюк
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