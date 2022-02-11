Слуцкий назвал попытку США применить «акт Родченкова» в случае с Валиевой манипуляцией

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление главы USADA о том, что США могут применить «акт Родченкова» к людям, причастных к делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Напомню, что речь идет о документе, который предусматривает уголовное преследование за допинговые сговоры на соревнованиях с участием американских спортсменов. С позволения сказать, этот акт — еще один очевидный пример применения Соединенными Штатами экстерриториального права.

История с Валиевой вызывает очень много вопросов, учитывая нездоровый интерес к российским олимпийцам на Западе. И мы все очень ждем решения Спортивного арбитражного суда и надеемся, что оно будет объективным", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале в пятницу.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у российской фигуристки Камилы Валиевой. Согласно заявлению ITA, образец, который фигуристка сдала 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

8 февраля Валиева была временно отстранена РУСАДА от соревнований, однако подала апелляцию. 9 февраля временное отстранение было снято дисциплинарным комитетом РУСАДА.

Международный олимпийский комитет (МОК) и ВАДА воспользовались правом обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), поскольку в ближайшие дни фигуристке предстоит участие в личных соревнованиях одиночниц. Дело Валиевой будет рассмотрено до 15 февраля выездной панелью CAS в Пекине.