Слуцкая высказалась об участии небинарного фигуриста Ледука в Олимпиаде-2022

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая поделилась мнением об американце Тимоти Ледуке, который станет первым небинарным спортсменом на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«То, что я не пойму никогда... Это рано или поздно должно было произойти в таких условиях продвижения новой этики в США.

Внимание! «На Олимпийские игры в Пекин впервые отправится спортсмен, который не причисляет себя ни к одному из существующих полов. Оказывается, это называется небинарный спортсмен. Американец Тимоти Ледук, выступающий в паре с Эшли Кейн, объявил о том, что является небинарной персоной и попросил использовать местоимения они/их при обращении к нему».

Во время моей спортивной карьеры такое и представить невозможно было! Были мужские и женские виды спорта, сами спортсмены строго разделялись по двум полам. Не было и художественных гимнастов в женских костюмах... Боюсь представить, что будет в мире и в спорте, в частности, через 10-20 лет с такой пропагандой», — написала Слуцкая в Instagram.

Ледук и Кейн выиграли чемпионат США и были включены в национальную сборную на Олимпиаду в Пекине. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.