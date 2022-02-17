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Сегодня, 16:50

Слуцкая — о произвольной программе Щербаковой: «Вот это характер! У меня просто нет слов»

Слуцкая прокомментировала выступление Щербаковой с произвольной программой
Иван Шитик
Корреспондент

Двукратная чемпионка мира, серебряный призер Игр-2002 в Солт-Лейк Сити Ирина Слуцкая оценила выступление российской фигуристки Анны Щербаковой на Олимпиаде в Пекине с произвольной программой.

«Вот это характер! У меня просто нет слов. Это надо же так собраться. Весь прокат чистый. Артистично, задорно!

У меня не хватает слов. Одни эмоции. Послушайте, это заявка. Как же будет непросто Камиле Валиевой. Мне кажется, что это лучший прокат Ани.

Ух, как это непросто. И представляете, как непросто судьям», — сказала Слуцкая в эфире канала «Россия 1».

 
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Олимпиада
Анна Щербакова
Ирина Слуцкая
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