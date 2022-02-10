Слуцкая: «Очень расстроена, потому что ждала от Мозалева хорошего проката в произвольной программе»

Двукратная призерка Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала выступление Андрея Мозалева в произвольной программе Олимпиады-2022.

«Видно, что Андрей не очень готов к Олимпиаде, потому что два падения — это не тот уровень, чтобы бороться за высокие места. Есть почему расстраиваться, далеко не лучший его прокат. Не думаю, что это из-за стресса. Мне кажется, когда человек в форме, он даже падает по-другому. Он совершенно не боролся, после первого падения опустил руки. Я очень расстроена, потому что ждала от него хорошего проката», — сказала Слуцкая в эфире телеканала «Россия-1».

Мозалев упал с четверного сальхова, затем сделал каскад четверной тулуп+тройной тулуп, тройной риттбергер, каскад тройной аксель+двойной тулуп, упал с четверного тулупа, прыгнул тройной аксель, каскад тройной лутц+ойлер+тройной сальхов. Российский фигурист набрал 156. 28 балла (233.33 по сумме).