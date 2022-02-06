Двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала выступление Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Фигуристка набрала 90,18 балла за свое выступление.

«Она утонченно-шикарная. Вы знаете, можно много эпитетов подбирать. Ощущение, что человек катается на международной арене уже лет пять, как минимум. Очень уверенно, раскрепощенно, красиво, с прыжками. Ей нет равных», — сказала Слуцкая в эфире телеканала «Россия-1».

Победа Валиевой принесла 10 очков. Таким образом, у России теперь 36 очков, она обошла США на два балла. На третьей строчке Япония с 29 очками.