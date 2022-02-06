Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 05:57

Слуцкая — о Валиевой: «Просто шикарная! Кажется, человек катается на взрослом уровне пятый год»

Ирина Слуцкая восхитилась прокатом Валиевой короткой программы в командном турнире на Олимпиаде
Виктория Кравченко

Двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала выступление Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Фигуристка набрала 90,18 балла за свое выступление.

«Она утонченно-шикарная. Вы знаете, можно много эпитетов подбирать. Ощущение, что человек катается на международной арене уже лет пять, как минимум. Очень уверенно, раскрепощенно, красиво, с прыжками. Ей нет равных», — сказала Слуцкая в эфире телеканала «Россия-1».

Победа Валиевой принесла 10 очков. Таким образом, у России теперь 36 очков, она обошла США на два балла. На третьей строчке Япония с 29 очками.

Фигурное катание
Ирина Слуцкая
Камила Валиева
0
Читайте также
Судьи вытащили Китай и Виктора Ана к золоту? Разбираем скандал с россиянами в шорт-треке
Его пытались сделать изгоем, а он теперь берет медали на Олимпиаде. Кто такой Александр Логинов, спасший для России смешанную эстафету в биатлоне
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россия обошла США в командном турнире и вышла на первое место

Американка Чен — о своем прокате: «Надеюсь, мое падение не повлияет на общий результат»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости