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Сегодня, 15:35

Слуцкая намекнула на новые случаи коронавируса в сборной России по фигурному катанию перед Олимпиадой

Карен Саркисян
Корреспондент

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая рассказала, что в сборной России по фигурному катанию начали выявлять коронавирус перед зимними Олимпийскими играми 2022 года в Пекине.

«Только что узнала, что в сборной России, помимо Коляды, начали находить COVID-19 при том, что до Олимпиады в Пекине осталось всего лишь 5 дней, — написала Слуцкая в Instagram. — Это ужасная новость, но я очень надеюсь, что тест оказался ложным! Очень желаю всей нашей команде здоровья и успешных прокатов! Мы достойны победы! Друзья, надеюсь, что вы не болеете! Берегите, пожалуйста, себя и своих близких в наше нелегкое время»

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что российский фигурист Михаил Коляда заменен в составе сборной России на Олимпиаду из-за коронавируса.

Фигурное катание
Олимпиада
Коронавирус
Ирина Слуцкая
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