Слуцкая намекнула на новые случаи коронавируса в сборной России по фигурному катанию перед Олимпиадой

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая рассказала, что в сборной России по фигурному катанию начали выявлять коронавирус перед зимними Олимпийскими играми 2022 года в Пекине.

«Только что узнала, что в сборной России, помимо Коляды, начали находить COVID-19 при том, что до Олимпиады в Пекине осталось всего лишь 5 дней, — написала Слуцкая в Instagram. — Это ужасная новость, но я очень надеюсь, что тест оказался ложным! Очень желаю всей нашей команде здоровья и успешных прокатов! Мы достойны победы! Друзья, надеюсь, что вы не болеете! Берегите, пожалуйста, себя и своих близких в наше нелегкое время»

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.