Синицина поделилась первыми впечатлениями после прилета на Олимпиаду в Пекине
Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, поделилась первыми впечатлениями после прилета в Пекин на Олимпиаду.
«Шикарно долетели, спали. Досмотр очень быстро и легко прошли. Хочется уже в Олимпийскую деревню. План на ближайшие дни? Сдать тест, отсидеть сколько-то там часов. Пока план такой», — приводит слова Синициной пресс-служба ОКР.
Сборная России по фигурному катанию прилетела в Пекин 1 февраля. Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. В первый день Игр начнутся соревнования фигуристов в командном турнире.
Источник: https://t.me/olympic_russia/5857
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