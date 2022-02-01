Синицина поделилась первыми впечатлениями после прилета на Олимпиаду в Пекине

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, поделилась первыми впечатлениями после прилета в Пекин на Олимпиаду.

«Шикарно долетели, спали. Досмотр очень быстро и легко прошли. Хочется уже в Олимпийскую деревню. План на ближайшие дни? Сдать тест, отсидеть сколько-то там часов. Пока план такой», — приводит слова Синициной пресс-служба ОКР.

Сборная России по фигурному катанию прилетела в Пекин 1 февраля. Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. В первый день Игр начнутся соревнования фигуристов в командном турнире.