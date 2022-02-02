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Сегодня, 21:56

«Нихао». Синицина показала олимпийскую деревню в Пекине

Фигуристка Синицина опубликовала ролик из олимпийской деревни в Пекине
Екатерина Савостина
Корреспондент

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, опубликовала ролик, в котором показала олимпийскую деревню в Пекине.

«Нихао», — написала Синицина в Instagram.

Публикация от Никита Кацалапов (@nikita_katsalapov)

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. В первый день Игр начнутся соревнования фигуристов в командном турнире. В этот день танцевальные дуэты представят ритм-танцы. Состав сборной России на данный турнир пока не назван.

Фигурное катание
Олимпиада
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
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