«Нихао». Синицина показала олимпийскую деревню в Пекине

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, опубликовала ролик, в котором показала олимпийскую деревню в Пекине.

«Нихао», — написала Синицина в Instagram.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. В первый день Игр начнутся соревнования фигуристов в командном турнире. В этот день танцевальные дуэты представят ритм-танцы. Состав сборной России на данный турнир пока не назван.