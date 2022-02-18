Синицина оценила выступление российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, поделилась мнением о выступлении российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине.

«Тысяча эмоций. И хочется просто сказать нашим девчонкам, что они очень крутые!

Анюта Щербакова — умница, собралась и все сделала! Саша Трусова — вышла и отбомбила такой прокат, дух захватывало! Камилочка Валиева — держись, зайка, мы все с тобой! Ты настоящий боец, сражалась до последнего.

Накал эмоций сейчас нереальный у всех, и это понятно. Но уже точно ясно, что фигурное катание этой Олимпиады однозначно войдет в историю и не забудется никогда", — написала Синицина в Instagram.

Щербакова выиграла золото Олимпиады в личном турнире, набрав по сумме баллов 255,95 балла. Трусова набрала 251,73 балла и заняла второе место, Валиева — четвертая (224,09).