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Сегодня, 15:19

Синицина оценила выступление российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине

Екатерина Савостина
Корреспондент

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, поделилась мнением о выступлении российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине.

«Тысяча эмоций. И хочется просто сказать нашим девчонкам, что они очень крутые!

Анюта Щербакова — умница, собралась и все сделала! Саша Трусова — вышла и отбомбила такой прокат, дух захватывало! Камилочка Валиева — держись, зайка, мы все с тобой! Ты настоящий боец, сражалась до последнего.

Накал эмоций сейчас нереальный у всех, и это понятно. Но уже точно ясно, что фигурное катание этой Олимпиады однозначно войдет в историю и не забудется никогда", — написала Синицина в Instagram.

Щербакова выиграла золото Олимпиады в личном турнире, набрав по сумме баллов 255,95 балла. Трусова набрала 251,73 балла и заняла второе место, Валиева — четвертая (224,09).

Фигурное катание
Олимпиада
Александра Трусова
Анна Щербакова
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
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