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Сегодня, 06:17

Синицина и Кацалапов заняли второе место в произвольном танце командного турнира

Сергей Разин
корреспондент
Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Фото ОКР

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершился произвольный танец командного турнира по фигурному катанию.

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место с 128,17 балла. Первое место у американцев Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (129,07), замкнули тройку Пайпер Гиллес и Поль Пуарье из Канады (124,39).

Таким образом, Синицина и Кацалапов принесли российской команде 9 очков. Россия досрочно завоевала золотые медали в командном турнире, так как ближайшие соперники не смогут догнать россиян в последнем виде программы.

Фигурное катание

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Командный турнир. Танцы

Произвольный танец

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 129,07

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 128,17

3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 124,39

4. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) — 107,18

5. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) — 98,66

Олимпиада
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
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