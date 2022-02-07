Синицина и Кацалапов заняли второе место в произвольном танце командного турнира
На Олимпиаде-2022 в Пекине завершился произвольный танец командного турнира по фигурному катанию.
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место с 128,17 балла. Первое место у американцев Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (129,07), замкнули тройку Пайпер Гиллес и Поль Пуарье из Канады (124,39).
Таким образом, Синицина и Кацалапов принесли российской команде 9 очков. Россия досрочно завоевала золотые медали в командном турнире, так как ближайшие соперники не смогут догнать россиян в последнем виде программы.
Фигурное катание
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Командный турнир. Танцы
Произвольный танец
1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 129,07
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 128,17
3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 124,39
4. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) — 107,18
5. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) — 98,66