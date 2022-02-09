Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух прокомментировал информацию о сомнительной допинг-пробе российского фигуриста, которая была сдана перед стартом Олимпийских игр.

«В голове не укладывается! Конечно, тут что-то не так. У всех спокойно проходит церемония награждения, но только не у наших фигуристов... Конечно, волнуемся. Но паники не должно быть! Давайте подождем», — сказал Авербух «СЭ».

Ранее, 9 февраля, Inside Тhe Games сообщил, что церемония награждения командного турнира по фигурному катанию была перенесена из-за проблем с тестированием на допинг у одного из фигуристов сборной России.

7 февраля сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир Олимпийских игр в Пекине. Церемония награждения должна была пройти во вторник, 8 февраля.