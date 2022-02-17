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Сегодня, 11:35

Щербакова заявила два четверных прыжка в произвольной программе на Олимпиаде

Екатерина Савостина
Корреспондент
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка Анна Щербакова заявила два четверных прыжка в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.

Она планирует прыгнуть четверной флип в каскаде с тройным тулупом и еще один сольный четверной флип. Произвольная программа Анны поставлена под несколько композиций: «Ruska» Apocalyptica, «Великий бал у сатаны» (из телесериала «Мастер и Маргарита») Игоря Корнелюка и «Lacrimosa» Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении Дэвида Гарретта.

Анна Щербакова, набрав 80,20 балла, занимает второе место после короткой программы. Она выйдет на лед 24-й по счету. Ориентировочное время выступления Щербаковой — 16:25. Максимальный балл, который получала фигуристка за прокат произвольной — 183,79 на чемпионате России в 2021 году.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине

Источник: https://olympics.com/beijing-2022/olympic-games/static/owg2022/pdf/OWG2022/FSK/OWG2022_FSK_C51H_FSKWSINGLES-----------FNL-000100--.pdf
Фигурное катание
Олимпиада
Анна Щербакова
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