Щербакова заявила два четверных прыжка в произвольной программе на Олимпиаде

Российская фигуристка Анна Щербакова заявила два четверных прыжка в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.

Она планирует прыгнуть четверной флип в каскаде с тройным тулупом и еще один сольный четверной флип. Произвольная программа Анны поставлена под несколько композиций: «Ruska» Apocalyptica, «Великий бал у сатаны» (из телесериала «Мастер и Маргарита») Игоря Корнелюка и «Lacrimosa» Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении Дэвида Гарретта.

Анна Щербакова, набрав 80,20 балла, занимает второе место после короткой программы. Она выйдет на лед 24-й по счету. Ориентировочное время выступления Щербаковой — 16:25. Максимальный балл, который получала фигуристка за прокат произвольной — 183,79 на чемпионате России в 2021 году.

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