Щербакова сделала сложнейший каскад с четверным на тренировке перед произвольной программой

Российская фигуристка Анна Щербакова, занимающая второе место в олимпийском турнире после короткой программы (80,20, два балла отставания от Камилы Валиевой) исполнила произвольную программу на тренировке на главном катке в Пекине.

Щербакова сделала чисто каскад четверной флип + тройной тулуп, но ошиблась на втором, сольном четверном флипе, сделав «бабочку» (исполнила одинарный прыжок). Далее чемпионка мира сделала каскад тройной флип + тройной тулуп, двойной аксель, каскад тройной лутц + тройной риттбергер, упала с тройного флипа и завершила выступление под музыку каскадом тройной лутц + ойлер + тройной сальхов.

Напомним, четыре дня назад Щербакова сменила коньки, о чем рассказала вчера в микст-зоне.

Произвольная программа девушек состоится завтра, 17 февраля.