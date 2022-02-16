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Сегодня, 09:49

Щербакова сделала сложнейший каскад с четверным на тренировке перед произвольной программой

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российская фигуристка Анна Щербакова, занимающая второе место в олимпийском турнире после короткой программы (80,20, два балла отставания от Камилы Валиевой) исполнила произвольную программу на тренировке на главном катке в Пекине.

Щербакова сделала чисто каскад четверной флип + тройной тулуп, но ошиблась на втором, сольном четверном флипе, сделав «бабочку» (исполнила одинарный прыжок). Далее чемпионка мира сделала каскад тройной флип + тройной тулуп, двойной аксель, каскад тройной лутц + тройной риттбергер, упала с тройного флипа и завершила выступление под музыку каскадом тройной лутц + ойлер + тройной сальхов.

Напомним, четыре дня назад Щербакова сменила коньки, о чем рассказала вчера в микст-зоне.

Произвольная программа девушек состоится завтра, 17 февраля.

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Анна Щербакова
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