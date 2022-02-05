Щербакова ошиблась на тройном лутце на тренировке короткой программы на Олимпиаде

Чемпионка мира Анна Щербакова провела вторую официальную тренировку короткой программы перед Олимпиадой в Пекине на тренировочном катке, сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.

Фигуристка исполнила тройной флип, тройной риттбергер и тройной лутц. На каскаде из тройного лутца и тройного риттбергера россиянка споткнулась.

Щербакова выступит в одиночном женском катании на Олимпиаде в Пекине. Соревнования у женщин пройдут с 15 по 17 февраля.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.