Щербакова не сделала четверных на тренировке Олимпиады, Трусова не появилась
Российская фигуристка Анна Щербакова чисто исполнила прогон произвольной программы под музыку на тренировке в Пекине, но не делала четверных.
Щербакова сделала тройной лутц, тройной флип, каскад тройной флип + тройной тулуп, двойной аксель, тройной лутц + тройной риттбергер, тройной флип + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц.
Вне прогона Щербакова сделала чистый четверной флип.
Александра Трусова на тренировке не появилась.
Короткая программа у девушек состоится 15 февраля.
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