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Сегодня, 09:41

Щербакова не сделала четверных на тренировке Олимпиады, Трусова не появилась

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российская фигуристка Анна Щербакова чисто исполнила прогон произвольной программы под музыку на тренировке в Пекине, но не делала четверных.

Щербакова сделала тройной лутц, тройной флип, каскад тройной флип + тройной тулуп, двойной аксель, тройной лутц + тройной риттбергер, тройной флип + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц.

Вне прогона Щербакова сделала чистый четверной флип.

Александра Трусова на тренировке не появилась.

Короткая программа у девушек состоится 15 февраля.

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Александра Трусова
Анна Щербакова
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