Щербакова не сделала четверных на тренировке Олимпиады, Трусова не появилась

Российская фигуристка Анна Щербакова чисто исполнила прогон произвольной программы под музыку на тренировке в Пекине, но не делала четверных. Щербакова сделала тройной лутц, тройной флип, каскад тройной флип + тройной тулуп, двойной аксель, тройной лутц + тройной риттбергер, тройной флип + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц. Вне прогона Щербакова сделала чистый четверной флип. Александра Трусова на тренировке не появилась. Короткая программа у девушек состоится 15 февраля.