Сборные России, США, Японии, Канады и Китая прошли отбор в произвольную программу Олимпиады-2022

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершилась короткая программа у женщин в командном турнире фигурного катания.

По итогам короткой программы в финал проходят сборные России, США, Японии, Канады и Китая.

В произвольной программе команды будут дальше соревноваться с очками, набранными по итогам короткой программы. Сборные, имеющие более одной лицензии в личных соревнованиях, могут произвести замену на произвольную программу. Олимпийскими призерами становятся все фигуристы, выступавшие в командных соревнованиях.

Следующей по расписанию пройдет произвольная программа у мужчин. Россию представит Марк Кондратюк. Прокаты пройдут сегодня, 6 февраля и начнутся в 6:50 мск.