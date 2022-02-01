Сборная России по фигурному катанию заселилась в Олимпийскую деревню

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков сообщил, что члены российской команды заселились в Олимпийскую деревню. Сборная России по фигурному катанию прилетела в Пекин 1 февраля.

«Мы добрались, все хорошо. Спортсмены, врачи и массажисты сборной расселились в Олимпийской деревне, сдали тесты на коронавирус. Ждем результатов», — приводит слова Горшкова ТАСС.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. В первый день Игр начнутся соревнования фигуристов в командном турнире.