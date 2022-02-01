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Сегодня, 07:34

Сборная России по фигурному катанию прилетела в Пекин

Роман Шишов
Корреспондент

Сборная России по фигурному катанию прилетела в Пекин для участия в Олимпийских играх, информирует ТАСС. Спортсмены приземлились в аэропорту Шоуду в 12:20 по местному времени (7:20 мск).

В понедельник пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России сообщила, что тесты всех фигуристов олимпийской сборной, находившихся на сборе в Красноярске, дали отрицательный результат.

В мужском одиночном катании Россию на Олимпийских играх представят Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко

В женском одиночном катании — Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

В парном катании — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

В танцах на льду — Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Ранее из состава по причине заражения коронавирусом был выведен Михаил Коляда, его заменил Семененко.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/13579499
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