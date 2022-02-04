Сборная России идет на третьем месте в командном турнире Олимпиады после короткой программы у мужчин
Российский фигурист Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине.
18-летний россиянин набрал 95,81 балла и принес сборной России 8 очков в командном турнире. Российская команда на данный момент занимает третье место в общем зачете.
Следующим по расписанию в командных соревнованиях пройдут танцы на льду (ритм-танец). Россию представит пара Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Начало выступлений в 6:35 мск.
Фигурное катание
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Командный турнир
Положение после короткой программы у мужчин (1-й вид из 8)
1. США — 10 очков
2. Япония — 9
3. Россия — 8
4. Грузия — 7
5. Италия — 6
6. Китай — 5
7. Чехия — 4
8. Канада — 3
9. Германия — 2
10. Украина — 0
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