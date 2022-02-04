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Сегодня, 06:21

Сборная России идет на третьем месте в командном турнире Олимпиады после короткой программы у мужчин

Сергей Разин
корреспондент
Марк Кондратюк.
Фото ОКР

Российский фигурист Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине.

18-летний россиянин набрал 95,81 балла и принес сборной России 8 очков в командном турнире. Российская команда на данный момент занимает третье место в общем зачете.

Следующим по расписанию в командных соревнованиях пройдут танцы на льду (ритм-танец). Россию представит пара Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Начало выступлений в 6:35 мск.

Фигурное катание

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Командный турнир

Положение после короткой программы у мужчин (1-й вид из 8)

1. США — 10 очков

2. Япония — 9

3. Россия — 8

4. Грузия — 7

5. Италия — 6

6. Китай — 5

7. Чехия — 4

8. Канада — 3

9. Германия — 2

10. Украина — 0

Олимпиада
Марк Кондратюк
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