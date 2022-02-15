Сакамото считает, что Валиеву справедливо допустили к личным соревнованиям на Олимпиаде-2022
Японская фигуристка Каори Сакамото высказалась о ситуации вокруг Камилы Валиевой на Олимпиаде.
«Должны ли были Валиеву допустить до личных соревнований? Да», — приводит слова японки ТАСС.
После короткой программы 15-летняя Валиева занимает первое место, получив за свой прокат 82,16 балла. На второй позиции находится Анна Щербакова (80,20), третья — Сакамото (Япония) — 79,84 балла.
Россиянка Александра Трусова находится на четвертой строчке, набрав 74,60 балла.
Произвольный программы девушки представят 17 февраля, начало — в 13:00 по московскому времени.
Источник: https://tass.ru/sport/13718063
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