Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 19:56

Сакамото считает, что Валиеву справедливо допустили к личным соревнованиям на Олимпиаде-2022

Анна Горшкова
Корреспондент

Японская фигуристка Каори Сакамото высказалась о ситуации вокруг Камилы Валиевой на Олимпиаде.

«Должны ли были Валиеву допустить до личных соревнований? Да», — приводит слова японки ТАСС.

После короткой программы 15-летняя Валиева занимает первое место, получив за свой прокат 82,16 балла. На второй позиции находится Анна Щербакова (80,20), третья — Сакамото (Япония) — 79,84 балла.

Россиянка Александра Трусова находится на четвертой строчке, набрав 74,60 балла.

Произвольный программы девушки представят 17 февраля, начало — в 13:00 по московскому времени.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://tass.ru/sport/13718063
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
Каори Сакамото
4
Читайте также
Бросила свою сборную и принесла золото другой стране. Самая неоднозначная олимпийская чемпионка
Камила Валиева выступила с короткой программой на Олимпиаде - сквозь слезы и дрожь. И выиграла ее
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Анна Семенович высказалась о выступлении Камилы Валиевой на Олимпиаде
Ягудин ожидает комфортного исхода битвы в женской произвольной программе на Олимпиаде
Медведева пожелала удачи российским фигуристкам перед произвольной программой на Олимпиаде
Россия снова сыграет с Данией на Олимпиаде. Команду Жамнова ждет легкая дорога в полуфинал?
Россия — Дания: время начала и где смотреть прямую трансляцию хоккейного матча
Степанова: «Командный спринт и 30 км не бегу, еду подтягивать классический ход на молодежное первенство мира»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ягудин ожидает комфортного исхода битвы в женской произвольной программе на Олимпиаде

Анна Семенович высказалась о выступлении Камилы Валиевой на Олимпиаде
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости