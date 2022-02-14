РУСАДА: проба Валиевой была доставлена в лабораторию в Стокгольм в достаточный для проверки срок

Российское антидопинговое агентство выступило с заявлением о последних новостях относительно российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

«При планировании тестирования и осуществлении допинг-контроля РАА «РУСАДА» строго соблюдает требования Всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов, в частности Международного стандарта по тестированию и расследованиям и Международного стандарта по защите частной жизни и личной информации.

Проба спортсменки, отобранная 25 декабря 2021 года, была доставлена в лабораторию в срок, достаточный для выполнения анализа в стандартные временные рамки.

После истечения сроков, предусмотренных международным стандартом, лаборатория проинформировала агентство о задержках в проведении анализов и предоставлении лабораторией отчетности ввиду очередной волны COVID-19, роста заболеваемости среди персонала лаборатории и правил карантина. Одновременно с этим,в своих сообщениях лаборатория указывала сроки готовности результатов анализа, позволяющие получить информацию от лаборатории до конца января 2022 года, то есть до начала Олимпийских игр в Пекине. Также, в январе лаборатория проинформировала, что анализ будет выполнен в приоритетном порядке, однако заключение о неблагоприятном результате анализа было представлено 7 февраля 2022 года. Раскрытие иных деталей, касающихся порядка проведения анализа пробы спортсменки, является недопустимым и может привести к нарушению интересов сторон, прежде всего «защищенного лица».

После получения заключения лаборатории, РАА «РУСАДА» незамедлительно приступило к процедуре обработки результатов, подготовке комплекта необходимых документов, уведомлению всех заинтересованных сторон. По запросу представителей спортсменки о проведении ускоренных слушаний по вопросу временного отстранения, РАА «РУСАДА» в максимально короткие сроки были предприняты все необходимые меры для организации и проведения слушаний независимым Дисциплинарным антидопинговым комитетом.

В настоящее время РАА «РУСАДА» продолжает обработку результатов и расследование по указанному делу, в результате чего независимым дисциплинарным органом будет дана оценка всем обстоятельствам, имеющим отношение к возможному нарушению антидопинговых правил», — говорится в пресс-релизе на сайте организации.

Утром 14 февраля Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Играх в Пекине, вечером Валиева вышла на тренировку.

Короткую программу фигуристки покажут во вторник, 15 февраля, произвольную — 17-го.

В короткой программе Валиева выступит в последней разминке, 26-й из 30 участниц.

Отметим, что МОК после допуска Валиевой отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира, а также постановил: если Валиева попадет на пьедестал Олимпиады в личном турнире, церемония награждения не состоится.