Яна Рудковская: «Я не почувствовала Валиеву как девочку. Сегодня был женский прокат»

Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценила выступление российских фигуристок в женской короткой программе на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«В первую очередь, мне понравилась Аня Щербакова. Абсолютно чистый прокат. У нее абсолютно заслуженные баллы. Чувствовалось, что Камила Валиева была сегодня немного скована. Эти «медные трубы» не проходят даром. В условиях всего того, что я увидела, это был прокат с очень большой самоотдачей. В этом прокате я увидела элементы драматизма. Но в сегодняшних условиях Камила — герой! Меня тронули прокаты девочек. Это крик души! Я не почувствовала Камилу как девочку. Сегодня был женский прокат. Это было очень драматично!» — сказала Рудковская «СЭ».

Также Рудковская прокомментировала выступление российской фигуристки Александры Трусовой в короткой программе.

«Саше не хватило чистого проката. Никак не идет у нее тройной аксель. Она продолжает его добивать. Ей надо один раз его сделать, и психологический барьер на стартах будет преодолен. Это риск на Олимпиаде. На мой взгляд, он не оправдан. Ей может этих потерянных баллов не хватить для той самой медали. После сегодняшней КП у Саши как раз тот случай, когда надо пробовать реализовывать свою мечту и делать пять четверных. В любом другом случае будет тяжело бороться за золото. Но, может это тот случай, когда игра стоит свеч! Зная Сашу, Русская Ракета рискнет!» — добавила Рудковская.

Российская фигуристка Камила Валиева лидирует после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине.

Спортсменка получила 82,16 балла за выступление. Второй идет Анна Щербакова (80,20), третьей — японка Каори Сакамото (79,84). Еще одна россиянка Александра Трусова (74,60) занимает четвертое место.