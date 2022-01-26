Российский тренер Анжелика Крылова, которая работает с танцевальными дуэтами, в интервью «СЭ» рассказала о своих ожиданиях от коронавирусных ограничений на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Знаю только, что там будут делать тесты на ковид каждый день. Конечно, риски высокие. В том числе ложноположительного теста. Но что есть, то есть, я никак повлиять на это не могу. На чемпионате Европы я очень переживала. И сейчас боимся. Каждый день может что-то произойти. Первое пожелание всем спортсменам на Олимпиаде — спокойно до нее доехать и выступить, дойти до конца. Не представляю, как готовиться к Играм, когда все время думаешь о тестах на коронавирус... Это огромный стресс», — сказала Крылова.

Отметим, что на ЧЕ по фигурному катанию в Таллине проводили ежедневное тестирование на коронавирус. Такой же формат работы будет и на Олимпийских игах в Китае.

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