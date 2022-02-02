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Сегодня, 09:11

Коляда приступил к тренировкам после отрицательного теста на коронавирус

Фигурист Коляда приступил к тренировкам после отрицательного теста на коронавирус
Карен Саркисян
Корреспондент

Алексей Мишин, тренер российского фигуриста Михаила Коляды сообщил, что его подопечные приступил к тренировкам после отрицательного теста на коронавирус.

«Коляда получил отрицательный тест, — приводит слова Мишина ТАСС. — Михаил вернулся к тренировкам. К какому старту готовится? Ко всей своей дальнейшей жизни».

25 января Федерация фигурного катания на коньках России сообщила, что Коляда заменен на Евгения Семененко в составе сборной России на зимние Олимпийские игры в Пекине из-за положительного теста на коронавирус.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://tass.ru/sport/13590763
Фигурное катание
Олимпиада
Коронавирус
Михаил Коляда
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