Фигурист Коляда приступил к тренировкам после отрицательного теста на коронавирус

Алексей Мишин, тренер российского фигуриста Михаила Коляды сообщил, что его подопечные приступил к тренировкам после отрицательного теста на коронавирус.

«Коляда получил отрицательный тест, — приводит слова Мишина ТАСС. — Михаил вернулся к тренировкам. К какому старту готовится? Ко всей своей дальнейшей жизни».

25 января Федерация фигурного катания на коньках России сообщила, что Коляда заменен на Евгения Семененко в составе сборной России на зимние Олимпийские игры в Пекине из-за положительного теста на коронавирус.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.