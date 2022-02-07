Галлямов рассказал о причинах падения с Мишиной в произвольной программе командного турнира

Российский фигурист Александр Галлямов прокомментировал падение с партнершей Анастасией Мишиной во время произвольной программы командного турнира Олимпиады-2022.

«Пусть лучше такое возникнет сейчас, чем в личном турнире. Не были готовы к такому повороту в концовке. В следующий раз постараемся сохранить концентрацию. Здоровье? Так себе. Надеюсь, вылечусь. Но я буду готов выйти в любом состоянии.

Мы говорим о режиме, никогда не приходилось вставать в 4 утра. Тренировка была в 6:30. Никто к такому не привык. Но на соревнованиях серьезного уровня нужно быть готовыми", — сказал Галлямов.

Мишина и Галлямов заняли первое место в произвольной программе парного катания в командном турнире. Таким образом, они принесли команде 10 очков.