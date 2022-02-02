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Сегодня, 13:24

«Не хотим». Российские фигуристы отказались говорить с прессой после тренировки

Фигуристы сборной России отказались говорить с журналистами после тренировки на в Пекине
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российские парники не стали общаться с журналистами после тренировки на Олимпиаде.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов сказали, что пообщаются «после соревнований», Александра Бойкова и Дмитрий Козловский сначала сказали: «извините, мы хотели бы потом», а в ответ на слова корреспондента «СЭ», что «американцы разговаривают» добавили: «а мы не хотим». Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали о том, что тренер Тамара Москвина прибудет скоро, но добавили, что пообщаться подробнее «хотели бы попозже». Но они дали интервью японской телекомпании Asahi.

Командные соревнования стартуют 4 февраля, пары начинают турнир в первый день.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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