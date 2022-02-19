Российские фигуристы Бойкова и Козловский запрыгнули на бортик после выступления на Олимпиаде

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский запрыгнули на бортик после выступления с произвольной программой на Олимпиаде-2022.

Пара прыгнула параллельный тройной сальхов, каскад тройной тулуп+двойной тулуп+двойной тулуп, выброс тройной флип, выброс тройной риттбергер с ошибкой — партнерша допустила степ-аут.

За прокат Бойкова и Козловский получили 141,91 балла. В сумме они набрали 220,50 балла.