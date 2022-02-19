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Сегодня, 16:32

Российские фигуристы Бойкова и Козловский запрыгнули на бортик после выступления на Олимпиаде

Анна Горшкова
Корреспондент
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Instagram
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дмитрий Кузнецов
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Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский запрыгнули на бортик после выступления с произвольной программой на Олимпиаде-2022.

Пара прыгнула параллельный тройной сальхов, каскад тройной тулуп+двойной тулуп+двойной тулуп, выброс тройной флип, выброс тройной риттбергер с ошибкой — партнерша допустила степ-аут.

За прокат Бойкова и Козловский получили 141,91 балла. В сумме они набрали 220,50 балла.

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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