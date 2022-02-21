Степанова и Букин поделилась эмоциями после Олимпиады в Пекине
Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин поделилась эмоциями после зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
— Как вам здесь?
Степанова: — Честно, неожиданно, такая классная атмосфера, столько людей.
Букин: — Прекрасно вообще, очень классно. Так соскучились по таким трибунам, это классно
— Удалось отойти от соревнований?
Букин: — Наверное удалось, вернулись чуть раньше, сейчас пришло осознание, очень рады, что участвовали на Олимпиаде.
— Чувствовали поддержку?
Степанова: — Думаю, что поддержка была со всего мира. Мы, безусловно, ее чувствовали. Нам и поклонники писали. Безумно рады и гордимся, что так нас встречают.
— Успели почувствовать олимпийскую атмосферу?
Букин: — рады, что за такой короткий срок успели насладиться, конечно хотели остаться, посмотреть другие виды. Но правила достаточно строгие, поэтому решили уехать домой.