Фигуристы Степанова и Букин поделилась эмоциями после Олимпиады в Пекине

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин поделилась эмоциями после зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

— Как вам здесь?

Степанова: — Честно, неожиданно, такая классная атмосфера, столько людей.

Букин: — Прекрасно вообще, очень классно. Так соскучились по таким трибунам, это классно

— Удалось отойти от соревнований?

Букин: — Наверное удалось, вернулись чуть раньше, сейчас пришло осознание, очень рады, что участвовали на Олимпиаде.

— Чувствовали поддержку?

Степанова: — Думаю, что поддержка была со всего мира. Мы, безусловно, ее чувствовали. Нам и поклонники писали. Безумно рады и гордимся, что так нас встречают.

— Успели почувствовать олимпийскую атмосферу?

Букин: — рады, что за такой короткий срок успели насладиться, конечно хотели остаться, посмотреть другие виды. Но правила достаточно строгие, поэтому решили уехать домой.