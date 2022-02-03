Российские фигуристки начинают тренировку короткой программы

Российские фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева начинают тренировку короткой программы на тренировочном Олимпийском катке, сообщает корреспондент «СЭ» Сергей Федоров.

Соревнования в рамках командного турнира начнутся 4 февраля. Одиночницы представят короткие программы 6 февраля.

Состав сборной России на олимпийский командный турнир должен стать известен в 5:00 по московскому времени 3 февраля, у женщин дедлайн заканчивается в то же время 5 февраля.

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