Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 03:25

Российские фигуристки начинают тренировку короткой программы

Сергей Федоров
Корреспондент

Российские фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева начинают тренировку короткой программы на тренировочном Олимпийском катке, сообщает корреспондент «СЭ» Сергей Федоров.

Камила Валиева. Фигурное катание в Пекине-2022: расписание командного турнира

Соревнования в рамках командного турнира начнутся 4 февраля. Одиночницы представят короткие программы 6 февраля.

Состав сборной России на олимпийский командный турнир должен стать известен в 5:00 по московскому времени 3 февраля, у женщин дедлайн заканчивается в то же время 5 февраля.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине

Фигурное катание
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
0
Читайте также
Десять главных звезд Олимпиады-2022. За кем стоит следить в Пекине
Гладиаторы Ютуба: Как Россия превратилась в бойцовский клуб, где дерутся все от актеров до зеков
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Трусова упала с тройного акселя на тренировке короткой программы в Пекине
Американцы отправили Россию на 11-е место. Медальный график Олимпиады
«В монобобах у меня шансов больше, потому что техника у всех одинаковая». Лучшая бобслеистка России — о раскладах Пекина
«Нихао». Синицина показала олимпийскую деревню в Пекине
Сборная России по хоккею отдельным рейсом вылетела в Пекин
Четыре года назад Щербакова могла завершить карьеру, а Мишина только встала в пару с Галлямовым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нихао». Синицина показала олимпийскую деревню в Пекине

Трусова упала с тройного акселя на тренировке короткой программы в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости