Российская пресса попросила об интервью фигуристку сборной Украины Шаботову. Она отказалась

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова не стала общаться с российскими журналистами после предолимпийской тренировки в Пекине. Во время проката российские журналисты поддерживали фигуристку, она улыбнулась после крика корреспондента «СЭ» «Настя — лучшая!» Однако воздержалась от общения.

— Нет, извините, — ответила по-русски Шаботова на просьбу об интервью.

Шаботова — бывшая россиянка, она перешла в сборной Украины в 2019 году.

Ранее фигурист сборной Украины Иван Шмуратко не стал общаться по-русски с журналистами после тренировки.