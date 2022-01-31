Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 16:05

Российская пресса попросила об интервью фигуристку сборной Украины Шаботову. Она отказалась

Российская пресса попросила об интервью фигуристку сборной Украины Шаботову
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова не стала общаться с российскими журналистами после предолимпийской тренировки в Пекине. Во время проката российские журналисты поддерживали фигуристку, она улыбнулась после крика корреспондента «СЭ» «Настя — лучшая!» Однако воздержалась от общения.

— Нет, извините, — ответила по-русски Шаботова на просьбу об интервью.

Шаботова — бывшая россиянка, она перешла в сборной Украины в 2019 году.

Ранее фигурист сборной Украины Иван Шмуратко не стал общаться по-русски с журналистами после тренировки.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
2
1
Читайте также
Пять иностранцев и пять россиян с допинговой историей на Олимпиаде-2022. За что и сколько они оттрубили?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший тренер Медведевой: «Евгения прекратила выступать в спортивном фигурном катании только из-за коронавируса»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости