Российская фигуристка Валиева не пришла на пресс-конференцию из-за плохого самочувствия

Российская фигуристка Камила Валиева не вышла на пресс-конференцию после женской короткой программы Олимпиады-2022 из-за плохого самочувствия. Об этом рассказал руководитель службы информации Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов.

«Валиева не пришла на пресс-конференцию после короткой программы из-за плохого самочувствия, решили ее максимально быстро отправить в олимпийскую деревню», — приводит слова Выборнова ТАСС.

Российские фигуристки занимают два первых места после короткой программы на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). 15-летняя Валиева лидирует, получив за свой прокат 82,16 балла. Вторая — Анна Щербакова (80,20), третья — Каори Сакамото (Япония) — 79,84 балла. На четвертой строчке располагается Александра Трусова (74,60).

Женская произвольная программа зимних Игр-2022 пройдет 17 февраля, начало — в 13.00 по мск.