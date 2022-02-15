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Сегодня, 18:55

Российская фигуристка Валиева не пришла на пресс-конференцию из-за плохого самочувствия

Камила Валиева.
Фото Reuters

Российская фигуристка Камила Валиева не вышла на пресс-конференцию после женской короткой программы Олимпиады-2022 из-за плохого самочувствия. Об этом рассказал руководитель службы информации Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов.

«Валиева не пришла на пресс-конференцию после короткой программы из-за плохого самочувствия, решили ее максимально быстро отправить в олимпийскую деревню», — приводит слова Выборнова ТАСС.

Российские фигуристки занимают два первых места после короткой программы на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). 15-летняя Валиева лидирует, получив за свой прокат 82,16 балла. Вторая — Анна Щербакова (80,20), третья — Каори Сакамото (Япония) — 79,84 балла. На четвертой строчке располагается Александра Трусова (74,60).

Женская произвольная программа зимних Игр-2022 пройдет 17 февраля, начало — в 13.00 по мск.

Источник: https://tass.ru/sport/13717457
Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
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  • Bu-ra-ti-no

    Понятно, Камилочка, сердечко надо беречь, тяжело без таблетки крутить пятерные. С произвольной снимут или рискнут оставить?

    15.02.2022

  • Максим

    Да задолбали ее уже. Дайте девочке спокойно отдохнуть хоть! Все сделали, чтобы испортить выступление Камиле. Держись!

    15.02.2022

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