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Сегодня, 19:03

Щербакова: «Этот Бин Дунь Дунь определенно мой любимый»

Фигуристка Щербакова высказалась о талисмане Олимпийских игр в Пекине
Карен Саркисян
Корреспондент

Российская фигуристка Анна Щербакова высказалась о талисмане зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Этот Бин Дунь Дунь определенно мой любимый», — написала фигуристка в Instagram.

Публикация от Анна Щербакова (@anna__shcherbakova_)

Бин Дунь Дунь — панда в ледяном костюме, напоминающем космический скафандр, которая является талисманом зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

17 февраля Щербакова завоевала золотую олимпийскую медаль, набрав в сумме за два проката 255,95 балла.

Александра Трусова выиграла серебро (251,73), а Камила Валиева заняла четвертое место (224,09).

Олимпиада: Александра Трусова, Анна Щербакова, Камила Валиева. Олимпиада 2022: у Щербаковой — золото! У Трусовой — серебро! Валиева — только четвертая... Онлайн-трансляция 17 февраля

Фигурное катание
Олимпиада
Анна Щербакова
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