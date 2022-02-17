Щербакова: «Этот Бин Дунь Дунь определенно мой любимый»

Фигуристка Щербакова высказалась о талисмане Олимпийских игр в Пекине

Российская фигуристка Анна Щербакова высказалась о талисмане зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Этот Бин Дунь Дунь определенно мой любимый», — написала фигуристка в Instagram.

Бин Дунь Дунь — панда в ледяном костюме, напоминающем космический скафандр, которая является талисманом зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

17 февраля Щербакова завоевала золотую олимпийскую медаль, набрав в сумме за два проката 255,95 балла.

Александра Трусова выиграла серебро (251,73), а Камила Валиева заняла четвертое место (224,09).