Щербакова: «Я тренируюсь в группе Этери Георгиевны с 9 лет. Мы добиваемся результатов, это говорит само за себя»

Российская фигуристка Анна Щербакова высказалась о своем тренере Этери Тутберидзе.

— Очень много говорят о вашем тренере. Некоторые считают, что она слишком жесткая. Как вы себя заставляете делать то, что она просит? И любит ли она вас?

— Я тренируюсь в группе Этери Георгиевны с 9 лет, до сегодняшнего дня всегда тренировалась у нее. Если я не меняла группу, значит меня все устраивает. Мы работаем эффективно, добиваемся результатов, это говорит само за себя.

После короткой программы на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине 17-летняя Щербакова занимает второе место с результатом 80,20 балла.

Лидирует 15-летняя Камила Валиева (82,16 балла). Еще одна россиянка 17-летняя Александра Трусова располагается на четвертой позиции (74,60 балла).