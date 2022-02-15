Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 18:35

Щербакова: «Я тренируюсь в группе Этери Георгиевны с 9 лет. Мы добиваемся результатов, это говорит само за себя»

Фигуристка Щербакова высказалась о работе с тренером Тутберидзе
Сергей Федоров
Корреспондент

Российская фигуристка Анна Щербакова высказалась о своем тренере Этери Тутберидзе.

 — Очень много говорят о вашем тренере. Некоторые считают, что она слишком жесткая. Как вы себя заставляете делать то, что она просит? И любит ли она вас?

— Я тренируюсь в группе Этери Георгиевны с 9 лет, до сегодняшнего дня всегда тренировалась у нее. Если я не меняла группу, значит меня все устраивает. Мы работаем эффективно, добиваемся результатов, это говорит само за себя.

После короткой программы на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине 17-летняя Щербакова занимает второе место с результатом 80,20 балла.

Лидирует 15-летняя Камила Валиева (82,16 балла). Еще одна россиянка 17-летняя Александра Трусова располагается на четвертой позиции (74,60 балла).

Олимпиада 2022: Камила Валиева, а&nbsp;также Александра Трусова и&nbsp;Анна Щербакова. Олимпиада 2022: Валиева — первая в короткой программе, обидная бронза биатлонистов и серебро в коньках. Онлайн-трансляция 15 февраля
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Анна Щербакова
Этери Тутберидзе
1
1
Читайте также
Бросила свою сборную и принесла золото другой стране. Самая неоднозначная олимпийская чемпионка
Камила Валиева выступила с короткой программой на Олимпиаде - сквозь слезы и дрожь. И выиграла ее
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 15 февраля
Олимпиада-2022, хоккей: результаты матчей 1/8 финала
Щербакова — о настрое перед короткой программой: «Осознавала, что я на Олимпиаде, это придавало стимула»
Олимпиада 2022: Валиева — первая в короткой программе, обидная бронза биатлонистов и серебро в коньках. Онлайн-трансляция 15 февраля
Анна Щербакова: «Довольна своим прокатом, справилась с поставленной задачей»
Телеведущий Соловьев эмоционально отреагировал на выступление Валиевой на Олимпиаде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Щербакова — о настрое перед короткой программой: «Осознавала, что я на Олимпиаде, это придавало стимула»

Адвокат Валиевой отреагировала на слова члена МОК о спортсменке
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости