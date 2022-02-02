Щербакова сделала четверной лутц на первой тренировке на Олимпиаде
Российская фигуристка Щербакова сделала четверной лутц на первой тренировке на Олимпиаде
Российская фигуристка Анна Щербакова провела первую тренировку на главной арене Олимпийских игр в Пекине.
По ходу проката фигуристка упала во время исполнения четверного флипа, но исполнила четверной лутц. До начала прогона программы россиянка справилась и с четверным флипом.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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