Российская фигуристка Щербакова сделала четверной лутц на первой тренировке на Олимпиаде

Российская фигуристка Анна Щербакова провела первую тренировку на главной арене Олимпийских игр в Пекине.

По ходу проката фигуристка упала во время исполнения четверного флипа, но исполнила четверной лутц. До начала прогона программы россиянка справилась и с четверным флипом.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.