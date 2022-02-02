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Сегодня, 10:10

Щербакова сделала четверной лутц на первой тренировке на Олимпиаде

Российская фигуристка Щербакова сделала четверной лутц на первой тренировке на Олимпиаде
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка Анна Щербакова провела первую тренировку на главной арене Олимпийских игр в Пекине.

По ходу проката фигуристка упала во время исполнения четверного флипа, но исполнила четверной лутц. До начала прогона программы россиянка справилась и с четверным флипом.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Фигурное катание
Олимпиада
Анна Щербакова
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