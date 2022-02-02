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Сегодня, 10:20

Тутберидзе поаплодировала прокату Трусовой с двумя падениями

Фигуристка Трусова провела первый прокат под музыку на Олимпиаде в Пекине
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Александра Трусова провела первый прокат под музыку на Олимпиаде в Пекине.

Российская фигуристка катала произвольную программу и сделала следующие прыжки: четверной флип, четверной сальхов (падение), «бабочку» на четверном тулупе (получился двойной), двойной аксель + тройной тулуп, четверной лутц + тройной тулуп, четверной лутц (падение).

Несмотря на неудачу, Этери Тутберидзе встретила окончание проката короткими аплодисментами.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Первые соревнования с участием женщин на Олимпиаде пройдут 6 февраля в рамках командного турнира.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Фигурное катание
Олимпиада
Александра Трусова
Этери Тутберидзе
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