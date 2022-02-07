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Сегодня, 10:02

Роднина — о победе в командном турнире: «Валиева пошла по максимуму! Не позволяет себе расслабляться»

Роднина считает, что золото в командном турнире поможет российским фигуристам в индивидуальных соревнованиях Олимпиады
Артем Бухаев
Корреспондент

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на завоевание сборной России досрочного золота в командном турнире среди фигуристов на Олимпиаде в Пекине.

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«Я поздравляю всех ребят. Это действительно большое достижение. Тем более, с хорошим отрывом. Теперь им будет легче выступать в индивидуальных программах, зная о наличии медали. Думаю, это придаст уверенности. По крайней мере, сужу по себе. За них отвечать не могу. Только рассуждать теоретически. Кому-то стоит, все-таки, посерьезнее отнестись. Когда Кацалапов проигрывает оба раза американским танцевальным дуэтам — это вопрос перед индивидуальным выступлением. Мы видим, как Галлямов падает на последней поддержке из-за отсутствия сил. Есть время восстановиться, но такие вещи остаются в памяти»

Роднина также отметила выступление Камилы Валиевой в произвольной программе.

«Валиева — молодец! Она пошла по максимуму. Наверное, можно было бы не делать второй четверной тулуп. Но она себе не позволяет расслабляться», — добавила Роднина.

Сборная России выиграла золото командного турнира, набрав в итоге 74 очка.

Олимпийские игры стартовали в Пекине 4 февраля и продлятся до 20 февраля.

Фигурное катание
Олимпиада
Ирина Роднина
Камила Валиева
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