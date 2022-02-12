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Сегодня, 09:49

Решение о допуске Валиевой до личного турнира Олимпиады-2022 примут до вечера

Сергей Разин
корреспондент

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина сообщила, когда станет известно решение о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой до личного турнира Олимпиады-2022.

«Допустят или нет до участия в личном турнире решат сегодня до 23 часов по пекинскому времени (18.00 мск). Решение по делу будут принимать долго. Не здесь и не сейчас», — приводит слова Ермолиной РИА Новости.

В пятницу, 11 февраля, Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что причиной переноса церемонии награждения медалистов командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине является положительный результат допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 декабря наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не согласились со снятием временного отстранения и оспорили решение дисциплинарного комитета РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Источник: https://rsport.ria.ru/20220212/valieva-1772416242.html
Олимпиада
Камила Валиева
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