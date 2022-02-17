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Сегодня, 17:01

Реакция Загитовой, Медведевой и Мамун на результат Валиевой на Олимпиаде

Екатерина Савостина
Корреспондент
Реакция Загитовой, Медведевой и Мамун на результат Валиевой на Олимпиаде.
Фото «Россия 1»
Реакция Загитовой, Медведевой и Мамун на результат Валиевой на Олимпиаде.
Фото «Россия 1»
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17 февраля на Олимпийских играх в Пекине закончился личный турнир среди фигуристок.

Закрывала программу россиянка Камила Валиева, которая лидировала после короткой программы. В произвольной она ошиблась на тройном акселе, прыгнула четверной тулуп с ошибкой на выезде и падением с тройного тулупа и упала с сольного четверного тулупа.

С трибун ее поддерживали олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун.

Реакция Загитовой, Медведевой и Мамун на результат Валиевой на Олимпиаде. Фото "Россия 1"
Реакция Загитовой, Медведевой и Мамун на результат Валиевой на Олимпиаде.
«Россия 1»

Валиева набрала в сумме 224,09 и заняла четвертое итоговое место.

Победила Анна Щербакова, прыгнувшая два четверных прыжка и получившая в сумме 255,95 балла. Второе место заняла Александра Трусова, исполнившая пять четверных прыжков (251,73).

Фигурное катание
Олимпиада
Алина Загитова
Евгения Медведева
Камила Валиева
Маргарита Мамун
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