Реакция Загитовой, Медведевой и Мамун на результат Валиевой на Олимпиаде

17 февраля на Олимпийских играх в Пекине закончился личный турнир среди фигуристок.

Закрывала программу россиянка Камила Валиева, которая лидировала после короткой программы. В произвольной она ошиблась на тройном акселе, прыгнула четверной тулуп с ошибкой на выезде и падением с тройного тулупа и упала с сольного четверного тулупа.

С трибун ее поддерживали олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун.

Реакция Загитовой, Медведевой и Мамун на результат Валиевой на Олимпиаде. «Россия 1»

Валиева набрала в сумме 224,09 и заняла четвертое итоговое место.

Победила Анна Щербакова, прыгнувшая два четверных прыжка и получившая в сумме 255,95 балла. Второе место заняла Александра Трусова, исполнившая пять четверных прыжков (251,73).