Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 20:10

Елена Радионова: «Мозалев и Семененко заслужили участие на Олимпиаде»

Радионова высказалась о составе сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду
Сергей Федоров
Корреспондент
Елена Радионова.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка Елена Радионова в разговоре с «СЭ» прокомментировала состав сборной России на Олимпиаду в Пекине.

«Я согласна со всеми кандидатурами. Все решалось по результату, это правильно, нужно акцентировать внимание на нынешней форме всех претендентов. Что касается непопадания Лизы Туктамышевой, если бы Аня Щербакова выступила на чемпионате Европы неудачно, тогда можно было бы сделать какой-то стыковой прокат для определения третьего места в составе. Но Аня доказала, что заслуживает поездки в Пекин, у нее есть еще немного времени улучшить форму. Мне кажется, здесь не должно быть никаких вопросов», — сказала Радионова «СЭ».

Андрей Мозалев (слева), Михаил Коляда (в&nbsp;центре), а&nbsp;также Макар Игнатов и&nbsp;Дмитрий Алиев. Мозалев или Коляда отобрали место Семененко в Пекине. Развязка олимпийской интриги

Также бронзовая призерка чемпионата мира оценила состав мужской команды.

«Состав парней для меня очевиден. Жалко, что Женя Семененко не едет, но то же самое можно было бы сказать и про Андрея Мозалева, если бы он не попал в состав. Они оба заслужили участия на Олимпиаде. Жаль, что у нас не четыре квоты. Женя в прошлом году добыл нам третью квоту, Андрей хорошо выступил на последних турнирах. Правильно, что в итоге все решил спортивный принцип. Ребята, которые поедут, хорошо проявили себя на чемпионате Европы, тем самым подтвердили свое участие на Олимпийских играх», — добавила Радионова.

В соревнованиях женщин-одиночниц Россию на Олимпиаде представят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. В состав мужской команды попали Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Михаил Коляда.

Анна Щербакова
Елена Радионова
1
0
Читайте также
Закат Обамеянга. Звезду «Арсенала» обвинили в пьянстве и изгоняют из клуба
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине: сборная России ОКР / ROC на зимних Олимпийских играх в Китае — новости, результаты, медали, события
Шварц: «Серьезно подошли к игре и показали быстрый футбол, я доволен результатом»
Бабиков выиграл гонку и запутал олимпийский отбор. Нужен ли Антон в Пекине?
Тренер Бабикова: «Антон и Карим Халили доказали, что достойны выступать на Олимпийских играх»
Форвард «Монако» Изидор сегодня должен пройти медобследование перед переходом в «Локомотив»
«Ежедневные ПЦР-тесты — инструмент для манипуляций. C их помощью нашу сборную могут подставить на Олимпиаде». Предупреждение Александра Смирнова
Резцова: «Запасной Бабиков на Олимпиаде может быть полезнее, чем основной Латыпов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чайковская назвала сильнейшим состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости