Елена Радионова: «Мозалев и Семененко заслужили участие на Олимпиаде»

Российская фигуристка Елена Радионова в разговоре с «СЭ» прокомментировала состав сборной России на Олимпиаду в Пекине.

«Я согласна со всеми кандидатурами. Все решалось по результату, это правильно, нужно акцентировать внимание на нынешней форме всех претендентов. Что касается непопадания Лизы Туктамышевой, если бы Аня Щербакова выступила на чемпионате Европы неудачно, тогда можно было бы сделать какой-то стыковой прокат для определения третьего места в составе. Но Аня доказала, что заслуживает поездки в Пекин, у нее есть еще немного времени улучшить форму. Мне кажется, здесь не должно быть никаких вопросов», — сказала Радионова «СЭ».

Также бронзовая призерка чемпионата мира оценила состав мужской команды.

«Состав парней для меня очевиден. Жалко, что Женя Семененко не едет, но то же самое можно было бы сказать и про Андрея Мозалева, если бы он не попал в состав. Они оба заслужили участия на Олимпиаде. Жаль, что у нас не четыре квоты. Женя в прошлом году добыл нам третью квоту, Андрей хорошо выступил на последних турнирах. Правильно, что в итоге все решил спортивный принцип. Ребята, которые поедут, хорошо проявили себя на чемпионате Европы, тем самым подтвердили свое участие на Олимпийских играх», — добавила Радионова.

В соревнованиях женщин-одиночниц Россию на Олимпиаде представят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. В состав мужской команды попали Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Михаил Коляда.