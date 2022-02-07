Путин поздравил российских фигуристов с золотом Олимпиады в Пекине

Президент России Владимир Путин поздравил российских фигуристов с победой в командном первенстве Олимпиады в Пекине.

«Уважаемые Марк Валерьевич, Камила Валерьевна, Анастасия Викторовна, Александр Романович, Виктория Александровна, Никита Геннадьевич! Примите поздравления с красивой, убедительной победой на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине, — говорится в сообщении на сайте Кремля» — В командных соревнованиях по фигурному катанию на коньках вы блестяще справились с поставленными задачами, продемонстрировали высочайшее мастерство, собранность и волю, стремление бороться до конца и побеждать. И конечно, подарили незабываемые минуты радости и торжества своим близким, наставникам, многочисленным болельщикам.

От души желаю вам здоровья и новых успехов на олимпийском льду. Так держать!".

Российская команда набрала 74 очка. В последний соревновательный день Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Камила Валиева принесли сборной по 10 очков, а танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов заработали 9 очков. В составе сборной России также выступал Марк Кондратюк.