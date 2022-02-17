Президент «Самбо-70» высказался о прокате Камилы Валиевой в произвольной программе на Олимпиаде

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил выступление Камилы Валиевой в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.

«После такого давления на 15-летнюю девочку занять даже 4-е место и чисто откатать короткую программу уже подвиг. Олимпиада это всегда борьба нервов. Оказывать такое давление на девочку подло. Но все равно, это огромный успех. Такие испытание посылаются только лучшим. К этому надо относится философски. У неё все точно будет хорошо», — сказал Лайшев «СЭ».

Ранее, 17 февраля, Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой, Александра Трусова завоевала серебро, а Камила Валиева стала по итогу только четвертой.