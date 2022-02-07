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Сегодня, 08:25

Поздняков: «Победа российских фигуристов, безусловно, достигнута на классе»

Президент ОКР заявил, что каждая медаль на Олимпиаде имеет особое значение
Артем Бухаев
,  
Дмитрий Кузнецов

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир Олимпиады в Пекине на классе.

После этой победы Россия вышла на первое место в командном зачете Игр.

— Эта победа, безусловно, достигнута на классе. Состав спортсменов, которые здесь выступали, является топовым, — отметил Поздняков. — У нас не было провалов ни в одном виде программ. Именно поэтому была достигнута победа в команде! Вообще в любых эстафетах, командах не всегда нужны звезды. Нужны стабильно выступающие спортсмены. В этот раз наша команда была составлена из таких спортсменов.

— На данный момент мы возглавляем общий зачет. Приятно, что фигуристы позволили выйти вперед?

— Приятно, что мы промежуточно возглавили первую строчку медального зачета. На самом деле важно, что подобная ситуация достигнута. Не важно, какой это будет вид спорта. У нас общая копилка, поэтому каждая медаль имеет особое значение.

— Есть ли настрой лидировать до конца Игр?

— Конечно, настрой есть. Однако существует объективная статистика и показатели. Наша главная задача — 30 медалей. Мы будем стараться прийти к этому результату.

Станислав Поздняков
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