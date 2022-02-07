Поздняков: «Победа российских фигуристов, безусловно, достигнута на классе»

Президент ОКР заявил, что каждая медаль на Олимпиаде имеет особое значение

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир Олимпиады в Пекине на классе.

После этой победы Россия вышла на первое место в командном зачете Игр.

— Эта победа, безусловно, достигнута на классе. Состав спортсменов, которые здесь выступали, является топовым, — отметил Поздняков. — У нас не было провалов ни в одном виде программ. Именно поэтому была достигнута победа в команде! Вообще в любых эстафетах, командах не всегда нужны звезды. Нужны стабильно выступающие спортсмены. В этот раз наша команда была составлена из таких спортсменов.

— На данный момент мы возглавляем общий зачет. Приятно, что фигуристы позволили выйти вперед?

— Приятно, что мы промежуточно возглавили первую строчку медального зачета. На самом деле важно, что подобная ситуация достигнута. Не важно, какой это будет вид спорта. У нас общая копилка, поэтому каждая медаль имеет особое значение.

— Есть ли настрой лидировать до конца Игр?

— Конечно, настрой есть. Однако существует объективная статистика и показатели. Наша главная задача — 30 медалей. Мы будем стараться прийти к этому результату.