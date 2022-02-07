Поздняков: «Победа российских фигуристов, безусловно, достигнута на классе»
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир Олимпиады в Пекине на классе.
После этой победы Россия вышла на первое место в командном зачете Игр.
— Эта победа, безусловно, достигнута на классе. Состав спортсменов, которые здесь выступали, является топовым, — отметил Поздняков. — У нас не было провалов ни в одном виде программ. Именно поэтому была достигнута победа в команде! Вообще в любых эстафетах, командах не всегда нужны звезды. Нужны стабильно выступающие спортсмены. В этот раз наша команда была составлена из таких спортсменов.
— На данный момент мы возглавляем общий зачет. Приятно, что фигуристы позволили выйти вперед?
— Приятно, что мы промежуточно возглавили первую строчку медального зачета. На самом деле важно, что подобная ситуация достигнута. Не важно, какой это будет вид спорта. У нас общая копилка, поэтому каждая медаль имеет особое значение.
— Есть ли настрой лидировать до конца Игр?
— Конечно, настрой есть. Однако существует объективная статистика и показатели. Наша главная задача — 30 медалей. Мы будем стараться прийти к этому результату.