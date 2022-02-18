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Сегодня, 06:49

Бах: «Возможно, надо поднять возрастной порог в спорте»

Президент МОК Томас Бах заявил, что надо поднять возрастной порог в спорте
Сергей Федоров
Корреспондент

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался на тему повышения возрастного ценза. По его словам, необходимо еще раз серьезно подумать на эту тему.

«Что касаемся выступлений подростков на взрослом уровне, мы уже на прошлом совете МОК думали об этом. Надо серьезно обдумать этот вопрос. Возможно, надо поднять возрастной порог в спорте. Обсудим это с национальными федерациями», — сказал Бах.

Напомним, что на данный момент фигурист/фигуристка может перейти из юниорского во взрослое катание в 15 лет. Фигуристка Камила Валиева, занявшая на Олимпиаде четвертое место, проводит первый сезон на взрослом уровне.

Камила Валиева
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