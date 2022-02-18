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Бах: «Мы следуем закону и в то же самое время симпатизируем Валиевой»

Президент МОК Томас Бах заявил о виновности людей из окружения Валиевой
Сергей Федоров
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался на тему роли МОК в деле с российского фигуристкой Камила Валиевой.

«Ложится ли часть ответственности за дело Валиевой на МОК? Вы сказали о факте, — отметил Бах. — Есть положительный результат теста спортсменки. С этим необходимо разобраться. Мы не игнорируем такие ситуации, мы рассматриваем их. Мы следуем закону и в то же самое время симпатизируем 15-летней девочке.

Мы не решили проблему на основе нашей реакции, но все независимые организации, включая нас, отреагировали на ситуацию с Валиевой. ВАДА, РУСАДА и стокгольмская лаборатория рассматривают, что произошло.

Я не был на соревнованиях фигуристок ни здесь, ни в Пхенчхане, ни в Сочи. Но состоязания не зависят от того, кто присутствует на трибунах. Важность сореванования зависит от того, что происходит на льду".

Напомним, Валиева заняла четвертое место. Александра Трусова завоевала серебро. Чемпионкой стала еще одно россиянка Анна Щербакова.

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