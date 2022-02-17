Президент МОК Бах обсудил с представителями сборной США ситуацию с делом Валиевой

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что президент комитета Томас Бах обсудил с представителями сборной США ситуацию с делом российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Я могу подтвердить, что была встреча между президентом Бахом и американской командой. Мы также провели переговоры с Олимпийским комитетом Японии. Раскрывать детали этого общения я не буду, пусть они останутся внутри. Больше не хотелось бы никаких спекуляций на эту тему», — заявил Адамс.

Валиева в составе сборной России стала победителем командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Церемония награждения по итогам командных соревнований была отменена из-за дела 15-летней спортсменки. Второе место в турнире заняла сборная США, на третьей строчке — Япония.

14 февраля 15-летняя Валиева по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) была допущена до участия в женском одиночном турнире Олимпиады-2022 в Пекине. Апелляции, которые подали МОК, ВАДА и ISU на решение РУСАДА о снятии временной дисквалификации, CAS не удовлетворил.

Вчера Марк Адамс заявил, что до завершения полного расследования дела Валиевой (проба «Б» еще не вскрыта) ее результаты на Олимпиаде будут являться предварительными, а награждение в случае завоевания медалей фигуристкой проводиться не будет.

В личных соревнованиях Валиева показала лучший результат в короткой программе, набрав 82,16 балла. Сегодня, 17 февраля, спортсменка выступит с произвольной программой. Она будет выступать в последней разминке, которая выйдет на лед после 16.00 (мск).