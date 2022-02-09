Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала новость о сомнительном допинг-тесте российского фигуриста на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Каждый должен отвечать за то, чем занимается, — приводит слова Вяльбе «Чемпионат». — Почему я должна говорить о том, что происходит в других видах спорта? Там какая-то абсолютно непонятная история, и всем СМИ, естественно, нужно ее раздуть. Чем красивее и громче заголовок, тем больше прочитают, все понятно».

Ранее Inside The Games сообщил, что результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине могут быть пересмотрены из-за ситуации с допинг-тестом фигуриста сборной России.

7 февраля сборная России по фигурному катанию завоевала золотую медаль в командном турнире, однако церемонию награждения, которая должна была состояться на следующий день, перенесли.