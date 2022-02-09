Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Допинг

Сегодня, 12:39

Вяльбе — о сомнительном допинг-тесте российского фигуриста: «Каждый должен отвечать за то, чем занимается»

Вяльбе прокомментировала новость о сомнительном допинг-тесте российского фигуриста на Олимпиаде
Карен Саркисян
Корреспондент

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала новость о сомнительном допинг-тесте российского фигуриста на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Каждый должен отвечать за то, чем занимается, — приводит слова Вяльбе «Чемпионат». — Почему я должна говорить о том, что происходит в других видах спорта? Там какая-то абсолютно непонятная история, и всем СМИ, естественно, нужно ее раздуть. Чем красивее и громче заголовок, тем больше прочитают, все понятно».

Ранее Inside The Games сообщил, что результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине могут быть пересмотрены из-за ситуации с допинг-тестом фигуриста сборной России.

7 февраля сборная России по фигурному катанию завоевала золотую медаль в командном турнире, однако церемонию награждения, которая должна была состояться на следующий день, перенесли.

Олимпиада 2022: 9&nbsp;февраля. Олимпиада 2022: скандал вокруг российских фигуристов и старт хоккеистов. Онлайн-трансляция 9 февраля
Источник: https://www.championat.com/olympicwinter/news-4603825-elena-vyalbe-prokommentirovala-situaciyu-s-somnitelnym-doping-testom-rossijskogo-figurista.html
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Елена Вяльбе
1
0
Читайте также
Российских фигуристов лишат золота Олимпиады в команднике? Что об этом известно
Российских фигуристов заподозрили в допинге. Неужели отнимут «золото»? Что происходит
Реклама
Материалы сюжета: Россия: санкции после допингового скандала и судов
В Кремле ожидают разъяснений причин переноса награждения фигуристов на Олимпиаде в Пекине
«Автоматическое аннулирование золота не попадает под данный случай». Спортивный юрист Пацев — о допинг-пробе российского фигуриста
Тренер Кондратюка объяснила пропуск фигуристом тренировки перед произвольной программой
Россию лишат золота Олимпиады в командном турнире? Подробности и главное по теме
В российском фигурном катании нет допинга? Это не совсем так
«Опять эти русские всех обманывают». В США уничтожают российских фигуристов
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Бойкот норвежским СМИ и Первому каналу, шансы Устюгова на эстафету. Откровенная Елена Вяльбе
«Автоматическое аннулирование золота не попадает под данный случай». Спортивный юрист Пацев — о допинг-пробе российского фигуриста
Российские хоккеисты подрались со швейцарцами в середине второго периода стартового матча Олимпиады
Тренер Кондратюка объяснила пропуск фигуристом тренировки перед произвольной программой
Россия — Швейцария: онлайн-трансляция стартового матча Олимпиады-2022
Олимпиада 2022: скандал вокруг российских фигуристов и старт хоккеистов. Онлайн-трансляция 9 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Москвина: «Мишина и Галлямов сегодня не выходили на лед, потому что у них выходной»

Тренер Кондратюка объяснила пропуск фигуристом тренировки перед произвольной программой
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости